Шахтар поступається лише одній команді за пропущеними м'ячами у Лізі чемпіонів

Усе перевернулось з ніг на голову / Фото ФК Манчестер Сіті

Донецький Шахтар піднявся в одному з рейтингів Ліги чемпіонів, щоправда з відзнакою "мінус".

У матчі 4-го туру групового етапу ЛЧ Шахтар поступився Манчестер Сіті, пропустивши 6 м'ячів.

Таким чином "гірники" стали другою командою у поточному розіграші Ліги чемпіонів за пропущеними м'ячами.За 4 матчі у ворота Пятова влетіло 13 м'ячів.

Манчестер Сіті – Шахтар – 6:0 – відео голів та огляд матчу

Головним "конкурентом" Шахтаря за першість у цій номінації є Вікторія Пльзень, яка пропустила 14 м'ячів.

Нагадаємо, Шахтар знаходиться на останній сходинці турнірної таблиці у своїй групі ЛЧ, маючи в активі всього 2 очки. Але при цьому донецький клуб ще зберігає математичні шанси на вихід у плей-офф турніру.

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