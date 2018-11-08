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Шахтар поступається лише одній команді за пропущеними м'ячами у Лізі чемпіонів

12:16 5744 Читать на русском
Шахтар поступається лише одній команді за пропущеними м'ячами у Лізі чемпіонів
Усе перевернулось з ніг на голову / Фото ФК Манчестер Сіті

Донецький Шахтар піднявся в одному з рейтингів Ліги чемпіонів, щоправда з відзнакою "мінус".

У матчі 4-го туру групового етапу ЛЧ Шахтар поступився Манчестер Сіті, пропустивши 6 м'ячів.

Таким чином "гірники" стали другою командою у поточному розіграші Ліги чемпіонів за пропущеними м'ячами.За 4 матчі у ворота Пятова влетіло 13 м'ячів.

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Головним "конкурентом" Шахтаря за першість у цій номінації є Вікторія Пльзень, яка пропустила 14 м'ячів.

Нагадаємо, Шахтар знаходиться на останній сходинці турнірної таблиці у своїй групі ЛЧ, маючи в активі всього 2 очки. Але при цьому донецький клуб ще зберігає математичні шанси на вихід у плей-офф турніру.

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Манчестер Сіті - Шахтар: Середа 07 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Шахтар
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Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Шахтар Вікторія Пльзень Вікторія Пльзень Рекорди
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