"Я довго шукав щитки, гетри – дитинство грало в одному місці": Гецко – про поразку збірної України у дебютному матчі

Колишній гравець збірної України Іван Гецко пригадав перший в історії "синьо-жовтих" поєдинок проти Угорщини.

"Перед матчем у мене стався конфлікт з головним тренером – Віктором Прокопенком. Я не розумів, чому він не ставить мене в стартовий склад, тим більше я із Закарпаття. Нам не вистачило часу згуртуватися – провести тижневий цикл. Зіграли, відверто кажучи, не дуже вдало: багато помилок позаду, нереалізація.

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Якби я вийшов на 5-7 хвилин раніше, міг ще один м'яч забити, а там невідомо, як би воно все закінчилося. Сам винний – повинен був вийти хвилин за 20 до кінця матчу. Натомість я дуже довго переодягався, шукав щитки, гетри – дитинство ще грало в одному місці. Був неправий. Багато хто знав мене і мій удар. Це не обговорювалося: я підійшов і врівноважено пробив – вийшов непоганий гол. А футболку з того поєдинку порвали прямо там, на стадіоні", – сказав Гецко у коментарі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, збірна України 29 квітня 1992 року провела свою першу офіційну гру – товариський поєдинок проти Угорщини. "Синьо-жовті" поступились з рахунком 1:3, а автором першого гола в історії збірної став Іван Гецко, який вийшов на поле не 59-й хвилині, замінивши Олега Саленка.

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