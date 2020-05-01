toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Збірна України
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Я довго шукав щитки, гетри – дитинство грало в одному місці": Гецко – про поразку збірної України у дебютному матчі

1 травня 12:44 424 Читать на русском
"Я довго шукав щитки, гетри – дитинство грало в одному місці": Гецко – про поразку збірної України у дебютному матчі
Іван Гецко / Фото з відкритих джерел

Колишній гравець збірної України Іван Гецко пригадав перший в історії "синьо-жовтих" поєдинок проти Угорщини.

"Перед матчем у мене стався конфлікт з головним тренером – Віктором Прокопенком. Я не розумів, чому він не ставить мене в стартовий склад, тим більше я із Закарпаття. Нам не вистачило часу згуртуватися – провести тижневий цикл. Зіграли, відверто кажучи, не дуже вдало: багато помилок позаду, нереалізація.

Чи працюватиме Шевченко зі збірною України на Євро – офіційне пояснення форс-мажорної ситуації з контрактом

Якби я вийшов на 5-7 хвилин раніше, міг ще один м'яч забити, а там невідомо, як би воно все закінчилося. Сам винний – повинен був вийти хвилин за 20 до кінця матчу. Натомість я дуже довго переодягався, шукав щитки, гетри – дитинство ще грало в одному місці. Був неправий. Багато хто знав мене і мій удар. Це не обговорювалося: я підійшов і врівноважено пробив – вийшов непоганий гол. А футболку з того поєдинку порвали прямо там, на стадіоні", – сказав Гецко у коментарі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, збірна України 29 квітня 1992 року провела свою першу офіційну гру – товариський поєдинок проти Угорщини. "Синьо-жовті" поступились з рахунком 1:3, а автором першого гола в історії збірної став Іван Гецко, який вийшов на поле не 59-й хвилині, замінивши Олега Саленка.

"Із Лобановським я погарячкував": карколомне життя легенди Динамо – Кубок світу, бунт і смертельна пригода в Африці

blog_ava
Перший український футболіст заразився коронавірусом – ЗМІ оприлюднили його ім'я
9 травня
3486
Теги
Україна Україна Збірна України Угорщина Угорщина Іван Гецко Віктор Прокопенко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
49
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук