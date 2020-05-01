Я долго искал щитки, гетры – детство играло в одном месте": Гецко – о поражении сборной Украины в дебютном матче

Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко вспомнил первый в истории "сине-желтых" поединок против Венгрии.

"Перед матчем у меня произошел конфликт с главным тренером – Виктором Прокопенко. Я не понимал, почему он не ставит меня в стартовый состав, тем более я из Закарпатья. Нам не хватило времени сплотиться – провести недельный цикл. Сыграли, откровенно говоря, не очень удачно: много ошибок позади, нереализация.

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Если бы я вышел на 5-7 минут раньше, мог еще один мяч забить, а там неизвестно, как бы оно все закончилось. Сам виноват – должен был выйти минут за 20 до конца матча. Я очень долго переодевался, искал щитки, гетры – детство еще играло в одном месте. Был неправ. Многие знали меня и мой удар. Это не обсуждалось: я подошел и уравновешенно пробил – получился неплохой гол. А футболку с того поединка порвали прямо там, на стадионе", – сказал Гецко в комментарии каналу Футбол 1.

Напомним, сборная Украины 29 апреля 1992 года провела свою первую официальную игру – товарищеский поединок против Венгрии. "Сине-желтые" уступили со счетом 1:3, а автором первого гола в истории сборной стал Иван Гецко, который вышел на поле не 59-й минуте, заменив Олега Саленко.

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