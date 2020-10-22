"Я давно не бачив, щоб Реал був такий слабкий. Команда провалила вже два матчі поспіль – на вихідних була поразка від Кадіса в чемпіонаті.

Реал – Шахтар: InStat назвав найкращого гравця матчу Ліги чемпіонів

Реал невдало стартував у Лізі чемпіонів і відіграти ці три очки буде непросто. Ви завжди розраховуєте на перемогу вдома, але в останніх іграх команда "досягає" зовсім іншого результату. Цей рік нетиповий для Реала. Можливо, все ще можна виправити, але імідж команди сильно постраждав", – цитує Міятовіча видання Todomercadoweb.

Нагадаємо, у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді несподівано переміг мадридський Реал з рахунком 3:2 і, завдяки нічиїй у паралельному матчі між Інтером та менхенгладбаською Борусією, очолив турнірну таблицю групи В.

Шахтар розбив Реал за 12 хвилин: великий тріумф української молоді, провал Марлоса і пекло Зізу, на якого чекає Барса