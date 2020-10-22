Найкориснішим гравцем матчу Реал – Шахтар за оцінками InStat став півзахисник гірників Тете.

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У поєдинку з "вершковими" бразильський півзахисник взяв активну участь у всіх трьох забитих голах, повідомляє видання Zbirna.com.

Рейтинг ефективності його гри склав 422 бали. В активі Тете 75 техніко-тактичних дій з браком 36%, чотири удари по воротах, чотири вдалі обведення і дві ключові передачі.

До слова, у трійку найкращих футболістів Шахтаря також увійшли Давид Хочолава (338 балів) і Додо (332 бали).

Нагадаємо, у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді несподівано переміг мадридський Реал з рахунком 3:2 і, завдяки нічиїй у паралельному матчі між Інтером та менхенгладбаською Борусією, очолив турнірну таблицю групи В.

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