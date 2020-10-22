"Я давно не видел, чтобы Реал был так слаб. Команда провалила уже два матча подряд – на выходных было поражение от Кадиса в чемпионате.

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Реал неудачно стартовал в Лиге чемпионов и отыграть эти три очка будет непросто. Вы всегда рассчитываете на победу дома, но в последних играх команда "достигает" совсем другого результата. Этот год нетипичный для Реала. Возможно, все еще можно исправить, но имидж команды сильно пострадал", – цитирует Миятовича издание Todomercadoweb.

Напомним, в первом матче группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде неожиданно победил мадридский Реал со счетом 3:2 и, благодаря ничьей в параллельном матче между Интером и менхенгладбахской Боруссией, возглавил турнирную таблицу группы В.

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