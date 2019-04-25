toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Вулверхемптон розпочав перемовини з Бешикташем щодо трансферу Віди

11:25 1170 Читать на русском
Вулверхемптон розпочав перемовини з Бешикташем щодо трансферу Віди
Домагой Віда / ФК Бешикташ

Захисник Бешикташа Домагой Віда може опинитися на Туманному Альбіоні.

За інформацією Birmingham Mail, "вовки" влітку планують підсилити лінію захисту. Керівництво Вулверхемптона вважає оборонця Бешикташа Домагоя Віду прекрасним варіантом для підсилення.

Фанати Бешикташа влаштували овації маленькому сину Віди, який забив у порожні ворота – наймиліше відео дня

Ба більше, англійський клуб вже розпочав перемовини з турецькою стороною та надіслав запит щодо трансферу екс-гравця Динамо.

Контракт 29-річного Віди з Бешикташем розрахований до 2022 року, однак, за інформацією джерела, "орли" готові продати Домагоя, щоб розвантажити зарплатну відомість та стабілізувати фінансове становище у клубі.

Сума трансферу може скласти 15 млн євро. На Віду також претендують Інтер та Рома. Нагадаємо, 29-річний хорват захищав кольори Динамо у 2013-2018 роках.

Дорога в нікуди: 10 прикладів трансферних провалів українців та екс-динамівців в Туреччині – Морозюк проти традиції

Теги
Англія Трансфери Туреччина Трансфери Чемпіонату Англії Домагой Віда Домагой Віда Вулверхемптон Вулверхемптон Бешикташ Бешикташ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
12
хв
Волинь
18:00
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук