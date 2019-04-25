Вулверхемптон розпочав перемовини з Бешикташем щодо трансферу Віди

Захисник Бешикташа Домагой Віда може опинитися на Туманному Альбіоні.

За інформацією Birmingham Mail, "вовки" влітку планують підсилити лінію захисту. Керівництво Вулверхемптона вважає оборонця Бешикташа Домагоя Віду прекрасним варіантом для підсилення.

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Ба більше, англійський клуб вже розпочав перемовини з турецькою стороною та надіслав запит щодо трансферу екс-гравця Динамо.

Контракт 29-річного Віди з Бешикташем розрахований до 2022 року, однак, за інформацією джерела, "орли" готові продати Домагоя, щоб розвантажити зарплатну відомість та стабілізувати фінансове становище у клубі.

Сума трансферу може скласти 15 млн євро. На Віду також претендують Інтер та Рома. Нагадаємо, 29-річний хорват захищав кольори Динамо у 2013-2018 роках.

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