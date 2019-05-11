Вукоєвіч залишається в Динамо попри призначення головним тренером збірної Хорватії U-20

Колишній півзахисник Динамо Огнєн Вукоєвіч продовжить працювати в київському клубі попри те, що він очолив збірну Хорватії U-20.

"Вукоєвич підтвердив, що приймає збірну U-20 в статусі головного тренера. Як він пояснив, в Хорватії така збірна вважається дублем, в ній можуть грати і більш вікові гравці, найближчі кандидати в першу команду.

Вукоєвіч очолив збірну Хорватії U-20

Він як і раніше залишається скаутом першої збірної і продовжує роботу в Динамо. Для Огнєна це великий крок вперед, і зі свого боку можу тільки побажати йому успіхів у тренерській діяльності", – написав заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов у своєму Facebook.

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