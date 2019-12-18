Втрата Депая – катастрофа для збірної Нідерландів, – Левченко

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко, який більшу частину своєї кар'єри провів у чемпіонаті Нідерландів, прокоментував важку травму форварда "ораньє" Мемфіса Депая.

"Втрата Депая для збірної Нідерландів – непоправна. Це катастрофа, тому що повноцінно замінити цього футболіста, на даний момент, неможливо.

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Мемфіс дуже прогресує. Поряд з Френкі де Йонгом, він є абсолютним лідером цієї збірної, грає там ключову роль. Найголовніше питання: чи зможе Депай відновитися до чемпіонату Європи? А якщо навіть він і відновиться, то в яких фізичних кондиціях він до нього підійде?" – сказав Левченко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, Депай отримав травму у матчі 18 туру чемпіонату Франції Ліон – Ренн. Для відновлення 25-річному футболісту може знадобитися 6 місяців.

До слова, збірна України матчем проти Нідерландів розпочне свій шлях на Євро-2020. Команди зустрінуться в Амстердамі 14 червня.

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