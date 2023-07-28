"Ворскла – дуже потужна": український коуч Діли озвучив причини поразки своєї команди в Лізі конференцій
Головний тренер Діли Андрій Демченко дав коментар після поразки від Ворскли у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
"Ворскла – дуже потужна команда. Я попереджав своїх хлопців одразу. Це дуже грамотна команда. Нам було дуже важко. Полтавці дуже грамотно оборонялися, віддали нам ініціативу та закрили наші фланги.
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Українська команда дуже добре підготовлена фізично. Хвилин 75 вони терпіли та чекали. У них були шанси для взяття воріт на контратаці. Таку тактику обрав тренер. В кінцівці нам не вистачило фізичних кондицій, тому ми пропустили два голи", – наводить слова Демченка прес-служба Ворскли.
Нагадаємо, матч-відповідь між Ділою та Ворсклою у Грузії відбудеться в четвер, 3 липня.
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