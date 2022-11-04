Останні два тури в чемпіонаті виявились успішними для Ворскли. Спочатку підопічні Віктора Скрипника зачепилися за нічию з Динамо, а потім перемогли міцний Минай – це дозволило піднятись з дванадцятої на дев'яту сходинку. За очікуваними очками полтавці взагалі вийшли на третю позицію, що стало можливим завдяки високій гостроті моментів. За показником xG "зелено-білі" поступаються тільки Шахтарю.

Здається, що потужна команда нарешті починає оживати, однак не все так просто. По-перше, гра в обороні залишається жахливою – більше мали пропустити тільки два Металісти. По-друге, хороший показник очікуваних голів тримається на моментах топової якості, але їх дуже небагато – переважну ж частину гри Ворскла виглядає неоднозначно, а почасти й відверто слабко. Достатньо подивитись огляд матчу з Минаєм.

До зустрічі зі Львовом колектив підходить у статусі явного фаворита. На жаль для "містян", цей статус має більша частина їхніх суперників. Команда Олега Дулуба, попри всі старання, провалює сезон – за її лечима 5-матчева безвиграшна серія та всього одна перемога в дев'яти турах. За цей час галичани спромоглися забити тільки 7 голів, пропустивши вдвічі більше.

Десь львів'янам і не щастить. Вони реалізовують майже всі моменти, однак пропускають значно більше очікуваного – оборона допустила моментів лишень на 8 xG. Як наслідок, колектив недобрав майже 5 очок.

Взагалі, "містяни" практично в кожному матчі не виглядали жахливо. Тим не менш, загальна картина все одно сумна – за очікуваними заліковими балами підопічні Олега Дулуба перебувають на 11-й позиції, а в реальній таблиці команда тримається у зоні вильоту.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Львів

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Зайков, Кравець – Скляр – Сефері, Юрченко, Бацула – Марлісон, Олійник

Львів: Ільющенков – Грисьо, Никитюк, Муравський, Полегенько – Васильєв – Мишенко, Крушинський, Вовкун, Бугай – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ворскла – однозначний фаворит, однак з її нестабільний футбол та привізна оборона залишають Львову пристойні шанси на сенсацію. Проблема полягає в тому, що "містяни" востаннє були близькими до неї ще в 1-му турі, коли ледь не відібрали очки у Зорі. З того часу підопічні Олега Дулуба не демонстрували чогось вражаючого.

Полтавці ж останнім часом демонструють вміння вигризати результат за невиразної гри. Команда Віктора Скрипника почала реалізовувати те, що створює, навіть якщо створити вдається небагато. Так було і з Минаєм, і з Динамо, і з Чорноморцем. Львів точно не кращий за цих суперників, тож ми поставимо на перемогу ворсклян.

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