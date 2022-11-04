Последние два тура в чемпионате оказались успешными для Ворсклы. Сначала подопечные Виктора Скрипника зацепились за ничью с Динамо, а затем победили крепкий Минай – это позволило подняться с двенадцатой на девятую строчку. По ожидаемым очкам полтавчане вообще вышли на третью позицию, что стало возможным благодаря высокой остроте моментов. По показателю xG "зелено-белые" уступают только Шахтеру.

Кажется, что мощная команда наконец-то начинает оживать, однако не все так просто. Во-первых, игра в обороне остается ужасной – больше должны были пропустить только два Металлиста. Во-вторых, хороший показатель ожидаемых голов держится на моментах топового качества, но их немного – большую же часть игры Ворскла выглядит неоднозначно, а отчасти и откровенно слабо. Достаточно посмотреть обзор матча с Минаем.

Ко встрече со Львовом коллектив подходит в статусе явного фаворита. К сожалению для "горожан", этот статус имеет большая часть их соперников. Команда Олега Дулуба, несмотря на все старания, проваливает сезон – за ее плечами 5-матчевая безвыигрышная серия и всего одна победа в девяти турах. За это время галичане смогли забить всего 7 голов, пропустив вдвое больше.

Где-то львовянам и не везет. Они реализуют почти все моменты, однако пропускают значительно больше ожидаемого – оборона допустила моментов только на 8 xG. Как следствие, коллектив недобрал почти 5 очков.

Вообще, "горожане" практически в каждом матче не выглядели ужасно. Тем не менее, общая картина все равно печальная – по ожидаемым зачетным баллам подопечные Олега Дулуба находятся на 11-й позиции, а в реальной таблице команда держится в зоне вылета.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Львов

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Зайков, Кравец – Скляр – Сефери, Юрченко, Бацула – Марлисон, Олейник

Львов: Ильющенков – Грисьо, Никитюк, Муравский, Полегенько – Васильев – Мишенко, Крушинский, Вовкун, Бугай – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ворскла – однозначный фаворит, однако с ее нестабильным футболом и привозной обороной оставляют Львову приличные шансы на сенсацию. Проблема заключается в том, что "горожане" в последний раз были близки к ней еще в 1-м туре, когда едва не отобрали очки у Зари. С тех пор подопечные Олега Дулуба не демонстрировали чего-то впечатляющего.

Полтавчане же в последнее время демонстрируют умение выгрызать результат при невыразительной игре. Команда Виктора Скрипника начала реализовывать то, что создает, даже если создать удается немного. Так было и с Минаем, и с Динамо, и с Черноморцем. Львов точно не лучше этих соперников, поэтому мы поставим на победу ворсклян.

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