Оборонець англійського Манчестер Сіті Кайл Вокер поділився емоціями від виходу до фіналу Ліги чемпіонів після перемоги над французьким Парі Сен-Жермен (2:0).

"Для хлопця з Шеффілда це – втілення мрії. Для того, щоб вона збулася, я по-справжньому пахав.

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Протидіючи висококласним гравцям, потрібно було витискати із себе неможливе. Джон, Рубен, Алекс перекривали всіх постійно. Нам вдалося реалізувати свої таланти", – цитує оборонця офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що напередодні Манчестер Сіті впевнено здолав ПСЖ завдяки дублю Ріяда Мареза. Суперник "містян" у вирішальному матчі турніру визначиться у протистоянні лондонського Челсі та мадридського Реала.

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