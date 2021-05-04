Манчестер Сіті підходив до матчу-відповіді півфіналу ЛЧ у прекрасній кадровій та стратегічній ситуації. Усі лідери "містян" були здорові й готові до поєдинку з ПСЖ, а у Парижі команда святкувала вольову перемогу з рахунком 2:1 – таким чином, французи для проходу в фінал мали забивати мінімум два голи, при цьому не пропускаючи. Між тим, у Маурісіо Почеттіно зламався Мбаппе, якого довелося залишити у запасі, а через дискваліфікацію вилетів основний опорник Гуйє.

Манчестер Сіті – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів за участі Зінченка

Втім, у парижан було ким замінити лідерів. Позицію Гуйє у центрі поля закрив Еррера, а на вістрі атаки вийшов Ікарді – в усьому іншому гості не здивували. Неймар і Ді Марія грали на флангах, Верратті формально розташовувався під нападником (але змінював позиції при пресингу та обороні), а зліва в захисті замість юного Баккера стартував Діалло. Пеп Гвардіола, своєю чергою, повторив склад із паризької зустрічі, за виключенням двох ланок – Зінченко почав матч у основі, залишивши на банці Канселу, а в центрі замість креативного Родрі вийшов руйнівний Фернандінью.

Поле "Етіхад Стедіум" вразило футболістів травневим снігом, на якому футболісти з перших хвилин почали ковзати. Щонайцікавіше, першими до газону призвичаїлись гості: після кількох хвилин розвідки вони почали загострювати гру через лівий фланг – на 5-й хвилині з кута штрафного пробивали Неймар і Ді Марія (удари накрили), на 6-й Анхель обіграв захисника й впав майже на лінії карного майданчика, а на 7-й ПСЖ заробив пенальті за руку Зінченка! На щастя для "містян", VAR втрутився у ситуацію. М'яч влучив у плече українця, тож "11-метровий" скасували.

Відповідь Манчестер Сіті шокувала парижан. На 11-й хвилині Зінченко прийняв фантастичну діагональ від Едерсона, прорвався лівим флангом і викотив передачу в спини захисникам на Де Брюйне. Кевін пробив з лінії штрафного, але удар заблокували – втім, м'яч відскочив до Мареза на правий край. Ріяд відірвався від Кімпембе й з гострого кута прошив Наваса – 1:0! Втім, глобально цей гол нічого не змінив, адже ПСЖ все одно необхідно було забивати двічі.

Французи, отримавши по носу, повернули ініціативу й пішли відігруватись. Манчестер Сіті намагався стримати суперника компактною й щільною обороною, однак підопічні Маурісіо Почеттіно проходили тиск господарів через розрізні передачі Паредеса та дриблінг Неймара. Зокрема, на 15-й хвилині вирвався з-під опіки чотирьох "містян" і отримав по ногах перед штрафним – Ней при ударі з нього зачепив стінку, заробивши кутовий. Після його розіграшу пішла подача з лівого флангу точно на голову Маркіньйосу – центрбек замкнув, влучивши у поперечину! Ще за три хвилини забивати міг Ді Марія, який відібрав м'яч у Бернарду Сілви після вкидання від Едерсона, після чого пробив по порожніх воротах. М'яч пролетів у сантиметрах від правої стійки!

В середині першого тайму Манчестер Сіті вдалося вирівняти хід зустрічі. Близько 20 хвилин на полі тривала позиційна боротьба з купою мікроепізодів. В цілому, ПСЖ у цей період краще працював з м'ячем і більше атакував, однак господарі доволі впевнено тримали суперника на дистанції – як наслідок, у Парижа можна згадати тільки удар Еррери з лінії карного майданчика. Андер запустив м'яч над ближньою дев'яткою.

Сіті непогано контратакував, створивши кілька напівмоментів, але першу реальну нагоду закрити гру "містяни" створили аж у компенсований час – це Марез увірвався на правий край штрафного й пробив з гострого кута - Навас парирував! Потім Бернарду Сілва підхопив відскок і закрутив м'яч у дальній кут, але м'яч рикошетом пролетів поруч зі стійкою. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги господарів у рахунку.

Другий тайм розпочався без замін, але за явної переваги ПСЖ у активності. Парижани стартували дуже круто, створюючи момент за моментом, однак оборона "містян" відверто витягнула на собі цей період гри. Так, вже на 48-й хвилині Ді Марія пробив метрів з 24-х, але Стоунз накрив удар, а Зінченко вибив відскок, не давши Ікарді зачепитись за нього. На 55-й же Неймар увірвався в штрафний, поклав на газон Діаша й вистрілив з близької дистанції, однак Зінченко встиг заблокувати його! Між цими епізодами у французів пройшло кілька хороших випадів без завершення.

Манчестер Сіті, однак, відповідав крутими контратаками. На 54-й хвилині закривати матч міг Фоден, який отримав розрізний пас від Де Брюйне й вирвався віч-на-віч з Навасом, але переграти Кейлора не вдалося. Ще за хвилину Філ пробивав з дальньої дистанції, але вийшло по центру – Навас впорався. Зрештою, низька увага до юного хавбека вбила ПСЖ на 63-й хвилині, а допоміг у цьому наш Зінченко! Олександр після стандарту французів започаткував контратаку, вибивши м'яч в ноги де Брюйне – після цього Кевін пішов у прорив через центр. В завершенні епізоду бельгієць віддав пас на лівий край штрафного під простріл Фодену, а Марез замкнув його на дальній стійці. 2:0!

Після цього ПСЖ перестав грати у футбол. На 66-й хвилині Паредес з відчаю бахнув повз ворота метрів із 35-ти, а вже на 69-й французи залишились у меншості. Вилучення отримав Ді Марія, який поштовхався з Фернандінью на фланзі, а перед вкиданням з ауту різко вдарив його у гомілку. Ще за дві хвилини Верратті зрізав Фодена, а Паредес у голову вже лежачого Філа кинувся м'ячем – Зінченко у відповідь ледь не влаштував бійку з Леандро. У підсумку, всі троє отримали жовту картку. До самого кінця зустрічі парижани продовжили кидатись у агресивні підкати й бити суперників у необов'язкових ситуаціях, за що частенько прилітали аналогічні відповіді.

Втім, Манчестер Сіті намагався добити ПСЖ голами, а не фолами. Так, на 74-й хвилині Марез увірвався в штрафний на дриблінгу й пробивав метрів з 11-ти, але удар в останню мить накрили. На 77-й Фоден обіграв Кімпембе й потужно вистрілив у праву стійку, а ще за три хвилини Філ прийняв пас від Фернандінью й завдав удару з меж півкола – Навас парирував. Крім того, у "містян" пройшло кілька перспективних атак без завершення. На жаль для господарів, забити бодай ще один гол їм так і не вдалося.

Фінальний свисток зафіксував впевнену звитягу Манчестер Сіті. Підопічні Пепа Гвардіоли стали першим фіналістом Ліги чемпіонів – їхнім суперником стане переможець зустрічі між Челсі та Реалом.

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