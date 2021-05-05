Защитник английского Манчестер Сити Кайл Уокер поделился эмоциями от выхода в финал Лиги чемпионов после победы над французским Пари Сен-Жермен (2:0).

"Для парня из Шеффилда это – воплощение мечты. Для того чтобы она сбылась, я по-настоящему пахал..

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Противодействуя высококлассным игрокам, нужно было выжимать из себя невозможное. Джон, Рубен, Алекс перекрывали всех постоянно. Нам удалось реализовать свои таланты", – цитирует защитника официальный сайт УЕФА.

Напомним, что накануне Манчестер Сити уверенно одолел ПСЖ благодаря дублю Рияда Мареза. Соперник "горожан" в решающем матче турнира определится в противостоянии лондонского Челси и мадридского Реала.

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