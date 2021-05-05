Зінченко не стримав сліз після виходу Манчестер Сіті у фінал Ліги чемпіонів – відео емоцій українця
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Тріумф Манчестер Сіті у матчі з ПСЖ (2:0) розчулив лідера збірної України.
завершено
11’ Ріяд Марез
63’ Ріяд Марез
Анхель Ді Марія 69’
11’ Ріяд Марез
63’ Ріяд Марез
69’ Анхель Ді Марія
Фінальний свисток на Етіхаді зафіксував перемогу Манчестер Сіті над ПСЖ (2:0) в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Манчестер Сіті – ПСЖ – відео голів
Господарі несамовито раділи путівці на ключовий поєдинок турніру. Олександр Зінченко сентиментально сприйняв це досягення і не скупився на сльози щастя, навіть гравці суперника вирішили підбадьорити українця.
Зіна провів достойний матч і взяв участь у кожній з гольових атак команди Гвардіоли.
Манчестер Сіті вийшов у фінал Ліги чемпіонів, впевнено перегравши ПСЖ – Зінченко взяв участь у двох голах
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