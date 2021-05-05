Тріумф Манчестер Сіті у матчі з ПСЖ (2:0) розчулив лідера збірної України.

Фінальний свисток на Етіхаді зафіксував перемогу Манчестер Сіті над ПСЖ (2:0) в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті – ПСЖ – відео голів

Господарі несамовито раділи путівці на ключовий поєдинок турніру. Олександр Зінченко сентиментально сприйняв це досягення і не скупився на сльози щастя, навіть гравці суперника вирішили підбадьорити українця.

Зіна провів достойний матч і взяв участь у кожній з гольових атак команди Гвардіоли.

Манчестер Сіті вийшов у фінал Ліги чемпіонів, впевнено перегравши ПСЖ – Зінченко взяв участь у двох голах