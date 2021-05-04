Господарі впіймали парижан у швидкій атаці вже на 11-й хвилині: Зінченко втік у вільну зону на лівому фланзі, прострілив на лінію штрафного майданчика на де Брюйне, але постріл бельгійця заблокував оборонець. Проте, м'яч відскочив до Ріяда Мареза, який легко переграв Наваса.

Манчестер Сіті – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів за участі Зінченка

Відео гола Мареза: