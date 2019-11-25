Вірт ледь не побився з фанатом Калуша

Головний тренер Вереса Юрій Вірт потрапив у скандальну ситуацію після матчу проти Калуша (1:2).

"Після фінального свистка один з уболівальників Калуша лайливо висловився на адресу нашої команди і тренера. Після словесної перепалки з тренером уболівальник штовхнув Юрія Вірта. На захист тренера стали уболівальники Вереса. На щастя, далі емоцій справа не пішла. В конфлікт втрутилась поліція.

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Ясно, що футбол – це емоції. Але прикро, коли опускаються до такого. Лави запасних перебувають поруч із лавами уболівальників. Весь матч на нашу адресу лунали матюки і образи. Вважаю, що керівництву ФК Калуш варто звернути на це увагу та провести роботу серед уболівальників, щоб забезпечити належну охорону біля лав запасних", – йдеться в заяві Вереса на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Верес у виїздному поєдинку поступився Калушу (1:2), що дозволило Поліссю відірватись від рівненського клубу.

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