Друга ліга: тернопільська Нива пішла на перерву одноосібним лідером, Чайка здійснила неймовірний камбек проти Полісся

Відбулись матчі 22-го туру Другої ліги України. Команди йдуть на зимову перерву. Читайте звіт на "Футбол 24".
Друга ліга, 22 тур
Група А
Полісся – Чайка – 3:3
Голи: Даудов, 24, Галенко, 50, 62 – Музіченко, 88, 90+2, Дарда, 90+3
Нива Т – Оболонь-2 – 1:0
Гол: Хруставка, 59
Буковина – Нива В – 1:0
Гол: Палагнюк, 67
Калуш – Верес – 2:1
Голи: Кніс, 4, Савошко, 12 – Солдат, 33
Вилучення: Олевич, 32 – Солдат, 52
Група Б
Миколаїв-2 – Таврія-Сімферополь – 1:1
Голи: Біневський, 14 – Жуков, 74 (пен)
Реал Фарма – Чорноморець-2 – 0:3
Голи: Прілопа, 10, 39, Шонія, 24
Вилучення: Вареник, 84 – Грабован, 74
Кристал – Альянс – 2:0
Голи: Бондаренко, 54, Барладим, 74
Гірник – Авангард-2 – 3:0
Голи: Кателін, 42, 86, Бука, 63
Тернопільська Нива пішла на зимову перерву в статусі лідера групи А – важка перемога над Оболонь-2 і 41 очко в таблиці.
Полісся відстало від конкурента внаслідок дивовижної нічиєї з Чайкою: команда з Житомира до 88-й хвилини громила суперника, але до фінального свистка пропустила тричі!
Верес програв Калушу та залишився третім, а Буковина в битві аутсайдерів здолала вінницьку Ниву.
У групі Б Кристал завдяки перемозі в очному матчі обійшов Альянс і турнірній таблиці та вирвався на друге місце. Гірник і Чорноморець-2 здобули розгромні перемоги, а Таврія-Сімферополь розписала нічию з Миколаєвом-2.