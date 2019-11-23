Друга ліга: тернопільська Нива пішла на перерву одноосібним лідером, Чайка здійснила неймовірний камбек проти Полісся

Відбулись матчі 22-го туру Другої ліги України. Команди йдуть на зимову перерву. Читайте звіт на "Футбол 24".

Друга ліга, 22 тур

Група А

Полісся – Чайка – 3:3

Голи: Даудов, 24, Галенко, 50, 62 – Музіченко, 88, 90+2, Дарда, 90+3

Нива Т – Оболонь-2 – 1:0

Гол: Хруставка, 59

Буковина – Нива В – 1:0

Гол: Палагнюк, 67

Калуш – Верес – 2:1

Голи: Кніс, 4, Савошко, 12 – Солдат, 33

Вилучення: Олевич, 32 – Солдат, 52

Група Б

Миколаїв-2 – Таврія-Сімферополь – 1:1

Голи: Біневський, 14 – Жуков, 74 (пен)

Реал Фарма – Чорноморець-2 – 0:3

Голи: Прілопа, 10, 39, Шонія, 24

Вилучення: Вареник, 84 – Грабован, 74

Кристал – Альянс – 2:0

Голи: Бондаренко, 54, Барладим, 74

Гірник – Авангард-2 – 3:0

Голи: Кателін, 42, 86, Бука, 63

Тернопільська Нива пішла на зимову перерву в статусі лідера групи А – важка перемога над Оболонь-2 і 41 очко в таблиці.

Полісся відстало від конкурента внаслідок дивовижної нічиєї з Чайкою: команда з Житомира до 88-й хвилини громила суперника, але до фінального свистка пропустила тричі!

Верес програв Калушу та залишився третім, а Буковина в битві аутсайдерів здолала вінницьку Ниву.

У групі Б Кристал завдяки перемозі в очному матчі обійшов Альянс і турнірній таблиці та вирвався на друге місце. Гірник і Чорноморець-2 здобули розгромні перемоги, а Таврія-Сімферополь розписала нічию з Миколаєвом-2.