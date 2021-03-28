Люксембург минимально победил Ирландию в матче отбора к ЧМ-2022, а единственным голом отметился Жерсон Родригес. Смотрите видео гола и интересные моменты в видеообзоре матча Ирландия – Люксембург.

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе ирландцев, однако самый острый момент имел Жерсон – с его ударом под перекладину справился голкипер. А вот в конце встречи никто не смог остановить динамовца – он мощно пробил с 25 метров и принес Люксембургу первую выездную победу с 2008 года.

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Эта победа позволила люксембуржцам набрать 3 очка приблизиться к Португалии и Сербии, которые имеют по 4 пункта после двух туров.