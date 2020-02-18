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Вінкс пояснив серйозність втрати Сона для Тоттенхема – справа не лише в голах

18:59 318 Читать на русском
Вінкс пояснив серйозність втрати Сона для Тоттенхема – справа не лише в голах
Гаррі Вінкс / Daily Mail

Півзахисник лондонського Тоттенхема Гаррі Вінкс дав оцінку втраті "шпорами" Сон Хин Міна на тривалий період через перелом.

 

"Гра в атаці – не для мене. Травма Сон Хин Міна для нас серйозна втрата. Він для команди більше, ніж просто снайпер.

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Він здійснює великий об'єм роботи та заряджає усіх енергією. Але в нас багато гравців, щоб його замінити. Важливо, що ми не зациклюємося на цій проблемі, оскільки це нічим не допоможе. Ми придумаємо, як впоратися із ситуацією, адже ми робили це в минулому", – цитує хавбека офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Сон зламав руку і пропустить 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На цій стадії головного єврокубка "шпори" протистоятимуть німецькому РБ Лейпциг.

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Теги
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