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Сон зламав руку і пропустить 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – чергова втрата лідера для Тоттенхема

14:32 919 Читать на русском
Сон зламав руку і пропустить 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – чергова втрата лідера для Тоттенхема
Сон Хин Мін / BBC

Форвард Тоттенхема Сон Хин Мін не зможе допомогти команді у найближчих матчах.

 

Південнокореєць зламав праву руку під час матчу проти Астон Вілли (3:2), інформує офіційний сайт "шпор".

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Сону доведеться робити операцію, орієнтовний термін відновлення – 6-8 тижнів. Таким чином, зірка Тоттенхема пропустить обидва матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг (19 лютого та 10 березня) і надважливе протистояння з Челсі у 27 турі АПЛ (22 лютого). До слова, саме Сон приніс лондонцям перемогу над Астон Віллою, оформивши дубль.

Тоттенхем не вперше в сезоні страждає від втрати ключового гравця. Лідер атак команди Харрі Кейн ризикує не вийти на поле до кінця поточної кампанії через розрив сухожилля коліна.

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Теги
Ліга чемпіонів Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем - РБ Лейпциг Англія Сон Хин Мін Сон Хин Мін
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