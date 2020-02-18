Уинкс объяснил серьезность потери Сона для Тоттенхэма – дело не только в голах

Полузащитник лондонского Тоттенхэма Харри Уинкс дал оценку потере "шпорами" Сон Хын Мина на длительный период из-за перелома.

"Игра в атаке – не для меня. Травма Сон Хын Мина для нас серьезная потеря. Он для команды больше, чем просто снайпер.

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Он осуществляет большой объем работы и заряжает всех энергией. Но у нас много игроков, чтобы его заменить. Важно, что мы не зацикливаемся на этой проблеме, поскольку это ничем не поможет. Мы придумаем, как справиться с ситуацией, ведь мы делали это в прошлом", – цитирует хавбека официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Сон сломал руку и пропустит 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии главного еврокубка "шпоры" будут противостоять немецкому РБ Лейпциг.

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