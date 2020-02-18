Моурінью шокував новинами про травму Сона – проблеми корейця значно гірші, ніж очікувалось

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью дав свій вердикт фізичному стану нападника Сон Хин Міна.

"Я не розраховую, що він повернеться до кінця сезону. Якщо він встигне зіграти дві-три гри, то це тому, що наш прес-аташе дуже оптимістичний, і я сподіваюся, що він правий. Але я не думаю про це.

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Гіршу ситуацію годі уявити, це очевидно. Ми нічого не можемо зробити, будемо грати з тими, хто є у наявності. Я хвилювався, що не матиму нападників на лавці, зараз у мене немає варіантів навіть на полі", – наводить слова Моурінью ВВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що південнокореєць пропустить лише 6-8 тижнів.

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