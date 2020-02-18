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Моурінью шокував новинами про травму Сона – проблеми корейця значно гірші, ніж очікувалось

16:44 1399 Читать на русском
Моурінью шокував новинами про травму Сона – проблеми корейця значно гірші, ніж очікувалось
Сон і Моурінью / Reuters

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью дав свій вердикт фізичному стану нападника Сон Хин Міна.

"Я не розраховую, що він повернеться до кінця сезону. Якщо він встигне зіграти дві-три гри, то це тому, що наш прес-аташе дуже оптимістичний, і я сподіваюся, що він правий. Але я не думаю про це.

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Гіршу ситуацію годі уявити, це очевидно. Ми нічого не можемо зробити, будемо грати з тими, хто є у наявності. Я хвилювався, що не матиму нападників на лавці, зараз у мене немає варіантів навіть на полі", – наводить слова Моурінью ВВС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що південнокореєць пропустить лише 6-8 тижнів.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Жозе Моурінью Жозе Моурінью Англія Сон Хин Мін Сон Хин Мін
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