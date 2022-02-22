Серйозні кадрові проблеми обох команд – тренери втратили кількох важливих гравців

Поєдинок Вільяреал – Ювентус стартував о 22:00 за Києвом. Туринці посіли перше місце у квартеті з Челсі, Зенітом і Мальме, а Вільяреал фінішував другим, випередивши Аталанту з Янг Бойз та пропустивши Манчестер Юнайтед на першу сходинку.

У обох тренерів були серйозні проблеми зі складами. Унаї Емері не міг розраховувати на травмованих Жерара Морено і Франсіса Коклена. Массіміліано Аллегрі втратив Пауло Дибалу, Джорджо К'єлліні, Федеріко Бернардескі, Даніеле Ругані та Федеріко К'єзу. Були проблеми і в Леонардо Бонуччі, який не зміг вийти з перших хвилин. Як наслідок, в резерві Юве були тільки 6 польових футболістів.

Вільяреал – Ювентус: онлайн-трансляція матчу 1/8 ЛЧ

На внутрішній арені суперники борються за путівку в ЛЧ на наступний сезон. Якщо "Стара синьйора" вже перебуває в топ-4, хоч і не виграла два останні поєдинки, то "жовта субмарина" відстає від Барселони на 3 очки, зігравши на матч більше.

Фантастичний Влаховіч – дебютний гол в ЛЧ вже на першій хвилині

Ювентус шокував команду Емері за кілька миттєвостей після стартового свистка. Дуже швидко гості вийшли вперед. Влаховіч прийняв м'яч на груди після довгого пасу від Даніло і пробив точно в дальній нижній кут. Албіоль не зумів завадити, а Рульї – відбити. Якихось тридцять дві секунди знадобилося Душану, щоб забити свій перший гол у Лізі чемпіонів і стати рекордсменом Ювентуса. Шок для Вільяреала – таке точно не входило у плани Унаї Емері.

32 - Dusan Vlahovic is the Juventus player who took less time (32 seconds) to score his first goal in the European Cup/Champions League; he is also the first among the Bianconeri to score on his debut in the modern #UCL in the knockout phase. Devastating. pic.twitter.com/t6eQyQswwO — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 22, 2022

Влаховіч забив за "Стару синьйору" в першому ж матчі Серії А, а тепер повторив цей трюк в Лізі чемпіонів. Попередньому власнику сьомого номера – Кріштіану Роналду – цього не вдалося. За якийсь місяць після переїзду в Турин Душан вже починає перевершувати португальця.

Сербський форвард був найкращим у стартовий відрізок зустрічі. Влаховіч постійно випереджав Албіоля – ветерану було складно встигати за швидким нападником Ювентуса, який грамотно опускався в глибину і розганяв атаки туринців. Захисники Юве регулярно навантажували серба довгими передачами, одна з яких і призвела до забитого м'яча.

Вільяреал оговтався від провального старту – стійка зіграла за Юве

"Жовта субмарина" поступово забрала м'яч під свій контроль і могла відігратися на 13-й хвилині. Після помилки Даніло Ло Чельсо пробив у падінні та влучив у стійку. Цей момент додав упевненості гравцям Вільяреала, які всерйоз і надовго перейшли на половину поля гостей. Класний шанс створив Чуквуезе, який розібрався з Де Шільйо і прострілив на Данджуму. Той пробив п'ятою, але Щенсни був готовий. Перехопили ініціативу іспанці, оговтавшись від провального старту.

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Ювентус відповів неточними ударами Локателлі та Морати. Момент Вільяреала був гострішим, однак Де Лігт виніс м'яч після прострілу Ло Чельсо. По суті, Влаховіч виграв для "б'янконері" перший тайм, адже його момент став єдиним для гостей до перерви. Вільяреал переважав, атакуючи переважно лівим флангом (Ло Чельсо і Чуквуезе серйозно повозили Де Шільйо), але експериментальний захист Юве встояв. Щенсни лічені рази вступав у гру, а серйозних іспитів польському кіперу іспанці не влаштували. Хоча за xG команда Емері навіть перевершила Юве – 0.33 проти 0.22 очікуваних гола.

Заслужений гол Вільяреала з диво-асистом Капу

На другий тайм Аллегрі випустив Бонуччі замість Сандро. Капітан не був готовий відіграти весь матч, але з'явився одразу по перерві, щоб допомогти відстояти прийнятний для Ювентуса результат. Але саме туринці створили перший момент у другому таймі. Маккенні класно вирізав на Морату, який не влучив у площину.

Вільяреал влаштував облогу за допомогою серії стандартів – туринська фортеця встояла. Як і після удару Морено в дотик. Дещо несподівано Юве навіть намагався грати першим номером, періодично затискаючи господарів на їхній половині поля. Ефективний спосіб вбити час.

Бонуччі кілька разів розкішно обирав позицію, перехоплюючи паси іспанців, але Вільяреал таки досяг свого на 66-й хвилині. Капу класним пасом поміж захисників знайшов у штрафному Парехо, а Дані в дотик розібрався зі Щенсни. 1:1!

Забитий гол додав сил "жовтій субмарині". Вільяреал масово перейшов на чужу половину, а от туринці зовсім забули про атаки. Влаховіч по перерві розчинився на полі, не отримуючи передач від партнерів. Щенсни кілька разів тягнув час – склалося враження, що нічия влаштовувала команду Аллегрі. Ще й Маккенні травмувався і не зміг продовжити гру.

Результат, який влаштував Ювентус – все вирішиться в Турині

Перед стартом поєдинку Вільяреал вважали фаворитом, але команда Емері не змогла скористатися кадровими проблемами "Старої синьйори". Володіння м'ячем, кількість ударів, точних передач, кутових – "субмарина" виявилися кращою за всіма показниками, окрім рахунку на табло. Цікаво, що цей результат дозволив Вільяреалу обійти Шахтар у клубному рейтингу УЄФА. Вперше за 5 років "гірники" завершать євросезон за межами топ-20.

1:1 – Ювентус втримав стратегічно вигідну нічию, але її вага вже не є такою великою, як раніше – правило виїзного гола скасоване. Матч-відповідь у Турині відбудеться 16 березня. Саме на Ювентус Стедіум і визначиться доля путівки у чвертьфінал.

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