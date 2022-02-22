Серьезные кадровые проблемы обеих команд – тренеры потеряли несколько важных игроков

Поединок Вильярреал – Ювентус стартовал в 22:00 по Киеву. Туринцы заняли первое место в квартете с Челси, Зенитом и Мальме, а Вильярреал финишировал вторым, опередив Аталанту с Янг Бойз и пропустив Манчестер Юнайтед на первое место.

У обоих тренеров были серьезные проблемы с составами. Унаи Эмери не мог рассчитывать на травмированных Жерара Морено и Франсиса Коклена. Массимилиано Аллегри потерял Пауло Дибалу, Джорджо Кьеллини, Федерико Бернардески, Даниэле Ругани и Федерико Кьезу. Были проблемы и у Леонардо Бонуччи, который не смог выйти из первых минут. Как следствие, в резерве Юве было только 6 полевых футболистов.

Вильярреал – Ювентус: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ

На внутренней арене соперники сражаются за путевку в ЛЧ на следующий сезон. Если "Старая синьора" уже находится в топ-4, хоть и не выиграла два последних поединка, то "желтая субмарина" отстает от Барселоны на 3 очка, сыграв на матч больше.

Фантастический Влахович – дебютный гол в ЛЧ уже на первой минуте

Ювентус шокировал команду Эмери через несколько мгновений после стартового свистка. Очень быстро гости вышли вперед. Влахович принял мяч на грудь после длинного паса от Данило и пробил точно в дальний нижний угол. Албиоль не сумел помешать, а Рульи – отбить. Каких-то тридцать две секунды понадобилось Душану, чтобы забить свой первый гол в Лиге чемпионов и стать рекордсменом Ювентуса. Шок для Вильярреала – это точно не входило в планы Унаи Эмери.

32 - Dusan Vlahovic is the Juventus player who took less time (32 seconds) to score his first goal in the European Cup/Champions League; he is also the first among the Bianconeri to score on his debut in the modern #UCL in the knockout phase. Devastating. pic.twitter.com/t6eQyQswwO — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 22, 2022

Влахович забил за "Старую синьору" в первом же матче Серии А, а теперь повторил этот трюк в Лиге чемпионов. Предыдущему владельцу седьмого номера – Криштиану Роналду – этого не удалось. Через месяц после переезда в Турин Душан уже начинает превосходить португальца.

Сербский форвард был лучшим в стартовом отрезке встречи. Влахович постоянно опережал Албиоля – ветерану было сложно успевать за быстрым нападающим Ювентуса, который грамотно опускался в глубину и разгонял атаки туринцев. Защитники Юве регулярно нагружали серба длинными передачами, одна из которых и привела к забитому мячу.

Вильярреал отошел от провального старта – штанга сыграла за Юве

"Желтая субмарина" постепенно забрала мяч под свой контроль и могла отыграться на 13-й минуте. После ошибки Данило Ло Чельсо пробил в падении и попал в штангу. Этот момент добавил уверенности игрокам Вильярреала, всерьез и надолго перешедшим на половину поля гостей. Классный шанс создал Чуквуэзе, который разобрался с Де Шильо и прострелил на Данджуму. Тот пробил пяткой, но Щенсни был готов. Перехватили инициативу испанцы, оправившись от провального старта.

Не везет попасть на матч Лиги чемпионов? Создай настоящую футбольную атмосферу дома! Пригласи друзей на просмотр ЛЧ за бокалом Żubrówka. Żubrówka – открой легенду! Для тех, кто хочет настоящего! Узнать больше о Żubrówka здесь.

Ювентус ответил неточными ударами Локателли и Мораты. Момент Вильярреала был более острым, однако Де Лигт вынес мяч после прострела Ло Чельсо. По сути, Влахович выиграл для "бьянконери" первый тайм, ведь его момент стал единственным для гостей до перерыва. Вильярреал превосходил соперника, атакуя преимущественно левым флангом (Ло Чельсо и Чуквуэзе серьезно повозили Де Шильо), но экспериментальная защита Юве устояла. Щенсны считанные разы вступал в игру, а серьезных экзаменов польскому киперу испанцы не устроили. Хотя по xG команда Эмери даже превзошла Юве – 0.33 против 0.22 ожидаемых гола.

Заслуженный гол Вильярреала с чудо-ассистом Капу

На второй тайм Аллегри выпустил Бонуччи вместо Сандро. Капитан не был готов отыграть весь матч, но появился сразу после перерыва, чтобы помочь отстоять приемлемый для Ювентуса результат. Но именно туринцы создали первый момент во втором тайме. Маккенни классно вырезал на Морату, который не попал в створ.

Вильярреал устроил осаду с помощью серии стандартов – туринская крепость устояла. Как и после удара Морено в касание. Несколько неожиданно Юве даже пытался играть первым номеру, периодически зажимая хозяев на их половине поля. Эффективный способ убить время.

Бонуччи несколько раз роскошно выбирал позицию, перехватывая пасы испанцев, но Вильярреал таки достиг своего на 66-й минуте. Капу классным пасом между защитников нашел в штрафной Парехо, а Дани в касание разобрался со Щенсны. 1:1!

Забитый гол прибавил сил "желтой субмарине". Вильярреал массово перешел на чужую половину, а вот туринцы совсем забыли об атаках. Влахович после перерыва растворился на поле, не получая передач от партнеров. Щенсны несколько раз тянул время – создалось впечатление, что ничья устраивала команду Аллегри. Еще и Маккенни травмировался и не смог продолжить игру.

Результат, который устроил Ювентус – все решится в Турине

Перед стартом поединка Вильярреал считали фаворитом, но команда Эмери не смогла воспользоваться кадровыми проблемами "Старой синьоры". Владение мячом, количество ударов, точных передач, угловых – "субмарина" оказалась лучше по всем показателям, кроме счета на табло.

Ювентус удержал стратегически выгодную ничью, но ее вес уже не так велик, как раньше – правило выездного гола отменено. Ответный матч в Турине состоится 16 марта. Именно на Ювентус Стедиум и определится судьба путевки в четвертьфинал.