У зустрічі Челсі й Лілля на Стемфорд Брідж фаворит був очевидним, однак останні результати ллондонців не дуже співпадали з рівнем футболу – "пенсіонери" створювали критично мало моментів, а Лукаку за 94 хвилини матчу з Крістал Пелас виконав всього 7 дотиків до м'яча. "Доги", своєю чергою, були не настільки слабкими, як могло здатися з турнірної таблиці Ліги 1 – за ключовими показниками вони залишалися на другій позиції. Все це давало надію на цікавий поєдинок з голами та відкритою інтригою до самого кінця протистояння.

Тухель пояснив проблеми форвардів Челсі перед матчем з чинним чемпіоном Франції у Лізі чемпіонів

У Челсі було відкритим питання щодо схеми. Вона залежала від готовності Аспілікуети – якби він не встиг відновитись від пошкодження, то господарі з великою вірогідністю зіграли б у 4-3-3. Сесар встиг, тож лондонці перейшли на звичні 3-4-1-2. В запасі залишились Жоржінью, Вернер та Лукаку, причому бельгійця Томас Тухель відчепив із формулюванням "занадто втомився". В атаці зіграли Хаверц, Зієш і Пулішіч.

Жослен Гурвеннек виставив досить прогнозований склад. З несподіванок можна відзначити хіба що відсутність Їлмаза та Гудмундссона, замість яких випустили Санчеша та Онана. Очевидно, наставник гостей бажав придати своїй команді якомога більше динаміки (з ветераном Їлмазом цього б досягти було важко) – це було помітно по старту першого тайму. Лілль взяв високі швидкості й діяв дуже відкрито, в атаку, із закиданнями на хід нападникам.

Хочеш відчути справжню футбольну атмосферу? Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів за келихом Żubrówka. Żubrówka – відкрий легенду! Для тих, хто хоче справжнього! Дізнатись більше про Żubrówka тут.

Втім, жодного моменту в перші 10 хвилин створити не вдалося. Челсі краще працював з м'ячем, легко відкриваючи зони на чужій половині й швидко створивши два гольових епізоди. На 5-й хвилині Хаверц замкнув простріл Аспілікуети у воротарський майданчик (вище воріт), а на 7-й Кай увійшов на край штрафного, хитнув захисника й пробив у дальній кут – Жардім у стрибку перевів м'яч на кутовий.

Корнер став фатальним для Лілля. Зієш виконав подачу, а Хаверц, влетівши у карний майданчик з глибини, без жодного спротиву завдав удар головою з відскоком від газону. Без шансів для Жардіма. 1:0.

"Доги" після пропущеного голу аж ніяк не "поплили". Французи продовжили лізти вперед, ледь не зрівнявши рахунок на 12-й хвилині власлідок прострілу Санчеша– Рюдігер не зміг його вибити, чиркнувши по м'ячу таким чином, що той пролетів над поперечкою. Подальший кутовий завершився метушнею з кількома заблокованими ударами.

На 20-й же хвилині вирватись віч-на-віч міг Бамба – він побіг на шикарне закидання з глибини у виконанні Челіка. Менді врятував Челсі, вибігши за межі штрафного й вибивши сферу з-під ніг нападника. Крім того, команди обмінялись кількома неточними дальніми ударами, а Маркос Алонсо та Андре запороли постріли з близької відстані.

Переважна більшість цих епізодів сталася у стартові 25 хвилин, а от друга половина першого тайму виявилась нецікавою. "Пенсіонари" та "доги" тримали непогану динаміку й намагалися щось створити біля чужих воріт, але більшість з цих спроб виявилась зовсім невдалою. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за мінімальної переваги Челсі.

На початку другого тайму Челсі змарнував одразу три хороших нагоди забити. Так, на 47-й хвилині небезпечний простріл на ближню стійку вдався Аспілікуеті (Жардім перехопив м'яч), на 54-й Алонсо прийняв відскок на лівому краю штрафного й потужно пробив у дальній (удар встигли заблокувати), а на 58-й Хаверц прорвався по флангу й бахнув над воротами. Лілль огризався контратаками й прострілами, але до моменту справа не доходила.

Додаткових сил "догам" придали несподівані проблеми Челсі з кадрами. на 51-й хвилині господарі втратили через травму Ковачіча, а на 60-й гомілкостоп підвернув Зієш. Замість них випустили Лофтус-Чіка й Сауля. Лілль після заміни Хакіма пішов уперед, але це завершилось катастрофою.

На 63-й хвилині комбінація між Санчешом і Челіком на чужій половині завершилась втратою м'яча, після якої Канте розігнав контратаку. Пробігши піволя із Шекою на спині, Нголо видав передачу на лівий край штрафного під фактичний вихід Пулішічу віч-на-віч – 2:0!

Жослен Гурвеннек одразу провів заміни, випустивши Їлмаза, а потім Гудмундссона, однак цей хід не приніс жодного зиску. Вихід Бен Арфа й Жегрови на 81-й хвилині теж нічим не допоміг. Французи настирно лізли вперед, але за 30 хвилин після пропущеного голу вони не створили жодного небезпечного моменту з гри – згадати можна тільки подачу з кутового, яку замикав Ботман. Точно в руки Менді.

Втім, Челсі також не тривожив оборону Лілля, а на останніх хвилинах господарі навіть підсіли до власних воріт. Томас Тухель намагався виправити ситуацію, випустивши Вернера й Сарра, але вони нічим не відзначились. А от Менді ледь не привіз Ліллю гол – при виносі на 5-й компенсованій хвилині Едуар послизнувся, вибивши м'яч у суперника. На щастя для лондонців, Тьягу Сілва підчистив за голкіпером.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Челсі з комфортним рахунком 2:0.

Ювентус втримав нічию з Вільяреалом – Влаховіч відзначив дебют в ЛЧ голом на першій хвилині