Вільяреал приймає Ювентус в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2021/22. Стартові склади і посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Вільяреал – Ювентус стартує о 22:00 за Києвом. Туринці посіли перше місце у квартеті з Челсі, Зенітом і Мальме, а Вільяреал фінішував другим, випередивши Аталанту і Янг Бойз та пропустивши Манчестер Юнайтед на першу сходинку.

Пряма трансляція гри – на MEGOGO, а за основними подіями матчу можна стежити в онлайні "Футбол 24".

У обох тренерів серйозні проблеми зі складами. Унаї Емері не міг розраховувати на травмованих Жерара Морено і Франсіса Коклена. Массіміліано Аллегрі втратив Пауло Дибалу, Федеріко Бернардескі, Джорджо К'єлліні, Даніеле Ругані та Федеріко К'єзу.

Вільяреал – Ювентус: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Стартові склади

Вільяреал: Рульї – Фойт, Альбіоль, Торрес, Педраса – Чуквуезе, Капу, Парехо, А. Морено – Данджума, Ло Чельсо.

Запасні: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Іборра, Еступіньян, Трігерос, Діа, Піно, Манді, Гомес, Ор'є.

Ювентус: Щенсни – Де Шільйо, Даніло, Де Лігт, Алекс Сандро – Локателлі, Рабйо – Куадрадо, Маккенні – Влаховіч, Мората.

Запасні: Пінсольо, Перін, Артур, Пеллегріні, Кін, Бонуччі, Закарія, Суле.