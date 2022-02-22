Нападник Ювентуса Душан Влаховіч дуже потужно налаштувався на старт матчу проти Вільяреала.

Новачок туринців забив вже на 32-й секунді свого дебютного матчу в рамках Ліги чемпіонів. Opta зазначає, що це новий рекорд Ювентуса за час виступів у Кубку/Лізі чемпіонів.

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Даніло виконав довгу передачу на Влаховіча, який ідеально обробив м'яч, випередив захисників Вільяреала і пробив точно під дальню стійку. Вдалі дебюти вже можна вважати візитівкою 21-річного серба. Душан забив у першому матчі за Ювентус і в Серії А.

Нагадаємо, туринці віддали Фіорентині 75 млн євро за Влаховіча. Загалом у поточному сезоні форвард провів 28 матчів і забив 22 м'ячі.