Влаховічу вистачило 32 секунд для дебютного гола в ЛЧ – новий рекорд Ювентуса
22:23 - Читать на русском
Нападник Ювентуса Душан Влаховіч дуже потужно налаштувався на старт матчу проти Вільяреала.
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Новачок туринців забив вже на 32-й секунді свого дебютного матчу в рамках Ліги чемпіонів. Opta зазначає, що це новий рекорд Ювентуса за час виступів у Кубку/Лізі чемпіонів.
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Даніло виконав довгу передачу на Влаховіча, який ідеально обробив м'яч, випередив захисників Вільяреала і пробив точно під дальню стійку. Вдалі дебюти вже можна вважати візитівкою 21-річного серба. Душан забив у першому матчі за Ювентус і в Серії А.
Нагадаємо, туринці віддали Фіорентині 75 млн євро за Влаховіча. Загалом у поточному сезоні форвард провів 28 матчів і забив 22 м'ячі.
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