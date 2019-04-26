Віланова переконав Мессі не покидати Барселону за шість днів до смерті

Покійний тренер Барселони Тіто Віланова за життя сильно вплинув на подальшу долю каталонського клубу.

Жорді Роура, який був помічником Тіто Віланови в Барсі, розповів цікаву історію за участі покійного фахівця та лідера "блаугранас" Ліонеля Мессі.

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"Мессі в той час роздумував над відходом з Барселони, втомившись від критики після поразки від Реала в фіналі Кубка Іспанії. Віланова зустрівся з Мессі та переконав його змінити своє рішення.

Ця розмова відбулась за шість днів до смерті. Тіто заявляв Ліонелю, що жоден інший клуб не підходив аргентинцю через його стиль гри. В підсумку Віланові вдалось переконати Мессі залишитись", – цитує Роуру Marca.

Нагадаємо, 25 квітня 2014 року Віланова помер від раку у віці 45 років.

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