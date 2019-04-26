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Віланова переконав Мессі не покидати Барселону за шість днів до смерті

11:16 41 Читать на русском
Віланова переконав Мессі не покидати Барселону за шість днів до смерті
Ліонель Мессі та Тіто Віланова / Фото ФК Барселона

Покійний тренер Барселони Тіто Віланова за життя сильно вплинув на подальшу долю каталонського клубу.

Жорді Роура, який був помічником Тіто Віланови в Барсі, розповів цікаву історію за участі покійного фахівця та лідера "блаугранас" Ліонеля Мессі.

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"Мессі в той час роздумував над відходом з Барселони, втомившись від критики після поразки від Реала в фіналі Кубка Іспанії. Віланова зустрівся з Мессі та переконав його змінити своє рішення.

Ця розмова відбулась за шість днів до смерті. Тіто заявляв Ліонелю, що жоден інший клуб не підходив аргентинцю через його стиль гри. В підсумку Віланові вдалось переконати Мессі залишитись", – цитує Роуру Marca.

Нагадаємо, 25 квітня 2014 року Віланова помер від раку у віці 45 років.

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Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія Тіто Віланова
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