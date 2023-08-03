Андрій Маркович допоміг андоррцям створити сенсацію. Після виїзної поразки Санта-Колома вдома розгромила чорногорську Сутьєску. Реванш розпочав саме вихованець Карпат. Маркович прострілив на дальню стійку, а Моурело відкрив рахунок. Гра перейшла в овертайм, де Санта-Колома вирвала перемогу.

Mario Mourelo halves the deficit!

Andriy Markovych with the assist!

️ @fdematch pic.twitter.com/BoyFY6yIlq — Football Report (@FootballReprt) August 3, 2023

Пюнік з Антоном Братковим в центрі захисту повторно переграв Кальмар, а от Каунас з Андрієм Карвацьким повторно програв Леху. Вихід Артема Щедрого та Романа Мірошника на заміну не врятував Паневежис від вильоту.

Іван Зотько та Євген Цимбалюк завершили єврокубкову кампанію з Урарту. Чемпіони Вірменії спершу вилетіли з ЛЧ, а тепер і з Ліги конференцій. 4 голи у ворота Фарула за два матчі – мало для проходу далі, адже команда пропустила 6.

Ліга конференцій. 2-й раунд кваліфікації, матчі-відповіді

Санта-Колома (Андорра) – Сутьєска (Чорногорія) – 3:0, за сумою двох матчів – 3:2

Голи: Моурело, 35, Нєрга, 71, Гаррідо, 96

Пюнік (Вірменія) – Кальмар (Швеція) – 2:1, за сумою двох матчів – 4:2

Голи: Дашян, 75, Харутюнян, 77 – Райовіч, 88

Урарту (Вірменія) – Фарул (Румунія) – 2:3, за сумою двох матчів – 4:6

Голи: Антві, 11, Сабуа, 47 – Неделку, 53, Алібек, 57, 90+2

Каунас (Литва) – Лех (Польща) – 1:2, за сумою двох матчів – 2:5

Голи: Узела, 90+5 – Марчвінскі, 14, Луа, 90+2

Паневежис (Литва) – Хапоель Б-Ш (Ізраїль) – 1:1, за сумою двох матчів – 1:2

Голи: Мбо, 79 – Вітор, 53

Діла – Ворскла: відеотрансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій