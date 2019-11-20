toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЄВРО-2020 ТОТТЕНХЕМ ЗБІРНА УКРАЇНИ ІСПАНІЯ

Вихід команди Гіггза на Євро-2020 у відеоогляді матчу Уельс – Угорщина – 2:0

09:15 712 Читать на русском
Вихід команди Гіггза на Євро-2020 у відеоогляді матчу Уельс – Угорщина – 2:0
Аарон Ремзі та Гарет Бейл / Getty Images

У вирішальному матчі за вихід на Євро-2020 збірна Уельсу перемогла Угорщину. Дивіться відео голів та огляд матчу Уельс – Угорщина.

15’ Аарон Ремзі
47’ Аарон Ремзі
 
15’ Аарон Ремзі
47’ Аарон Ремзі

Господарі, яким у цьому матчі була потрібна тільки перемога, з перших хвилин взялися штурмувати угорські редути. Героєм матчу у складі команди Раяна Гіггза став хавбек Ювентуса Аарон Ремзі. В його активі два голи: на 15-й хвилині він замкнув навіс Бейла, а на 47-й був найспритнішим у штрафному майданчику гостей після розіграшу штрафного.

Євро-2020: визначилися 20 учасників фінального етапу, ще 4 путівки розіграють у Лізі націй

Завдяки цій перемозі збірна Уельсу випередила Угорщину та оформила путівку на Євро-2020. Іншим представником відбіркової групи Е у фінальній стадії турніру стала збірна Хорватії.

Уельс вийшов на Євро-2020 після перемоги над Угорщиною, Нідерланди зіграють з Україною у фінальній частині

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Швед може покинути Селтік вже в січні, – ЗМІ
09:29
2525
Теги
Євро-2020 Відеоновини Уельс Уельс Уельс - Угорщина Аарон Ремзі Аарон Ремзі Раян Гіггз Раян Ґіґґз
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
10
хв
Гірник-Спорт
13:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук