Вихід команди Гіггза на Євро-2020 у відеоогляді матчу Уельс – Угорщина – 2:0

У вирішальному матчі за вихід на Євро-2020 збірна Уельсу перемогла Угорщину. Дивіться відео голів та огляд матчу Уельс – Угорщина.

Господарі, яким у цьому матчі була потрібна тільки перемога, з перших хвилин взялися штурмувати угорські редути. Героєм матчу у складі команди Раяна Гіггза став хавбек Ювентуса Аарон Ремзі. В його активі два голи: на 15-й хвилині він замкнув навіс Бейла, а на 47-й був найспритнішим у штрафному майданчику гостей після розіграшу штрафного.

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Завдяки цій перемозі збірна Уельсу випередила Угорщину та оформила путівку на Євро-2020. Іншим представником відбіркової групи Е у фінальній стадії турніру стала збірна Хорватії.

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