Після двох місяців дощів та плюсових температур УПЛ вийшла зі сплячки, аби почати друге коло на засніжених полях у 8-15 градусів морозу. Вже через цей дотепний факт необхідно пильно слідкувати за 14-м туром УПЛ – в таких умовах точно буде весело як на полі, так і в кабінетах. Честь відкрити весняну частину чемпіонату випала Зорі та Десні.

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Цей поєдинок можна назвати центральним у турі. Справа не лишень у силі суперників, а і у шаленій турнірній важливості – його результат сильно вплине на розклад сил у боротьбі за бронзу. Нині чернігівці йдуть третіми з відривом у три залікових бали від луганців та Ворскли, причому у підопічних Віктора Скрипника є матч у запасі. Звісно, попереду ще 12 матчів, у яких все може змінитись, однак ніхто не погодиться створити собі проблеми з першого ж туру.

Крім того, наприкінці сезону претенденти на бронзу рахуватимуть кожне очко – а у випадку рівності вищою буде команда з кращою статистикою особистих зустрічей. Зоря програла у першому матчі з рахунком 1:3, тож сьогодні необхідно вирівнювати показники.

Збори Зорі

Суперників рівня хоча б середини таблиці УПЛ на зборах у Зорі не було, однак результати виглядали дуже посередньо – дві перемоги, дві поразки та три нічиїх. Жодного разу луганці не забили більше двох голів за матч, однак більш важливою є кількість пропущених – аж десять голів. Підопічні Віктора Скрипника пропускали у кожній контрольні зустрічі. Не в останню чергу це пов'язано з COVID-19, через який практично всі збори пропустив Абу Ханна. Таким чином, можна констатувати – друге коло Зоря розпочне із проблемами в обороні.

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У кадровому плані луганському клубу вдалося посилитись нападником Шахабом, однак він прийшов занадто пізно – на збори із Зорею він не встиг. Крім того, з оренди повернувся Ємець, з Карпат прийшов юний Хлань, а з Микитою Шевченком продовжили контракт. От і всі трансфери, хоча керівництво обіцяє ще кількох новачків.

Натомість, клуб покинули Гречкін, Махарадзе та Перовіч, а Чайковського виключили із заявки. Крім того, існують питання щодо контрактів Іванісені, Абу Ханни, Юрченка та Васіля – подейкують, що справа може дійти навіть до відзаявки з УПЛ.

Збори Десни

Чернігівці провели у Туреччини дев'ять спарингів, вигравши п'ять з них і програвши у трьох. З цікавих суперинків можна відзначити белградський Партизан, який здобув мінімальну перемогу над сіверянами, та Агробізнес – тут Десна влаштувала розгром (4:0). Загальна тенденція всіх поєдинків не здивувала – підопічні Олександра Рябоконя лише у двох матчах пропустили більше одного голу й непогано працювали від контратак.

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У кадровому плані все було цікавіше. Команда розпрощалася з Мудриком, якого повернув Шахтар, а Старенький, Безбородько та Западня не продовжили контракт з клубом. Замість них у оренду прийшов динамівький капітан молодіжки Білошевский, а також вдалося підписати румуна Константіна Діму та старого знайомого нападника Безбородька – на зборах він встиг забити двічі. Крім того, продовжили контракт з Огірею. Словом, у чернігівському королівстві все спокійно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вернидуб (Зоря; під питанням)

Дискваліфіковані: Кабаєв, Юрченко – Безбородько

Орієнтовні склади на матч Зоря – Десна

Зоря: Шевченко – Фаворов, Іванісеня, Абу-Ханна, Циганікс – Назарина – Кочергін, Громов, Хомченовський – Сайядманеш, Гладкий

Десна: Паст – Конопля, Гітченко, Тамм, Мостовий – Огіря, Арвеладзе – Калітвінцев, Тотовицький, Гуцуляк – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити прогнози на перші тури, адже результати на зборах мало що значать. Олімпік рік тому став чемпіоном зборів серед вітчизняних клубів, але провалив ледь не всі матчі навесні. Втім, у випадку із Зорею та Десною існує цікава тенденція – луганці у поточному чемпіонаті двічі програли чернігівцям (1:3 в УПЛ та 0:1 в Кубку). При цьому сіверяни виграли ще й лобову зустріч з Ворсклою за третє місце, а от "мужики" матч проти полтавців звели до нічиєї.

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Крім того, за очікуваними очками Десна зараз має рівність з Шахтарем, випереджаючи Зорю і за очікуваними голами (на шість більше), і за очікуваними пропущеними (на півтора менше) – хоча в реальності у луганців останні два показника кращі. Також варто згадати про проблеми Зорі з обороною у спарингах – у Десни з цим все в порядку.

Букмекери вважають фаворитом луганців, але це той випадок, де є сенс розійтися з очікуваннями контор. Десні цілком до снаги здобути третю поспіль перемогою над Зорею.

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