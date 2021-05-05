Представники французького Парі Сен-Жермен, здається, знайшли винного в своїй невдачі у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Сіті (0:2).

Зірки парижан звинуватили арбітра Бйорна Кюйперса в нецензурних висловах на свою адресу.

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Хавбек Андер Еррера заявив, що рефері порадив його партнеру Леандро Паредесу "від'*батися від нього". Натомість центрхав Марко Верратті запевнив, що нідерландець "послав його на*уй". Керманич ПСЖ Маурісіо Почеттіно сподівається на реакцію УЄФА на скандал.

"В інтерв'ю вони розповіли деякі речі. Розумієте, ми повинні вірити їхнім словам. Але наразі найважливіше те, що ми не вийшли у фінал. Але, звичайно, з лави запасних нічого такого я не чув. Якщо щось подібне трапилося, то, можливо, УЄФА варто провести розслідування", – цитує аргентинця Daily Mail.

Нагадаємо, що напередодні Манчестер Сіті впевнено здолав ПСЖ завдяки дублю Ріяда Мареза. Суперник "містян" у вирішальному матчі турніру визначиться у протистоянні лондонського Челсі та мадридського Реала.

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