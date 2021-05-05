Організатор Ліги чемпіонів виділив неочевидного героя матчу-відповіді 1/2 фіналу турніру між англійським Манчестер Сіті та французьким ПСЖ.

Найкращим гравцем поєдинку на Етіхаді став оборонець "містян" Рубен Діаш, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Вокер відзначив внесок Зінченка у вихід до фіналу Ліги чемпіонів

У Союзі європейських асоціацій відзначили видатне лідерство, організованість оборони та сенсаційні блокування португальця. Діаш зумів випередити свого одноклубника Ріяда Мареза, який оформив дубль. Центрбек провів на полі всі 90 хвилин.

Нагадаємо, що напередодні Манчестер Сіті впевнено здолав ПСЖ, забивши по м'ячу в кожному з таймів. Суперник "містян" у вирішальному матчі турніру визначиться у протистоянні лондонського Челсі та мадридського Реала.

Ман Сіті – ПСЖ: заслужений вихід "містян" у фінал ЛЧ, найкращий матч у кар'єрі Зінченка та ложка меду в провалі парижан