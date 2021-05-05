Представители французского Пари Сен-Жермен, кажется, нашли виновного в своей неудачи в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против английского Манчестер Сити (0:2).

Звезды парижан обвинили арбитра Бьорна Кюйперса в нецензурных выражениях в свой адрес.

Манчестер Сити – Пари Сен-Жермен: УЕФА выбрал игрока матча – это не Марез или Зинченко

Хавбек Андер Эррера заявил, что рефери посоветовал его партнеру Леандро Паредесу "отъ*баться от него". В свою очередь центрхав Марко Верратти заверил, что нидерландец "послал его на*уй". Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино надеется на реакцию УЕФА на скандал.

"В интервью они рассказали некоторые вещи. Понимаете, мы должны верить их словам. Но в данный момент самое важное то, что мы не вышли в финал. Но, конечно, со скамейки запасных ничего такого я не слышал. Если что-то подобное случилось, то, возможно, УЕФА стоит провести расследование", – цитирует аргентинца Daily Mail.

Напомним, что накануне Манчестер Сити уверенно одолел ПСЖ благодаря дублю Рияда Мареза. Соперник "горожан" в решающем матче турнира определится в противостоянии лондонского Челси и мадридского Реала.

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