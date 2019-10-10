Отбор к Евро-2020: Казахстан дома уступил Кипру – Непогодов и Малый упустили шанс приблизиться к России

Начался седьмой тур квалификации на чемпионат Европы-2020. Оперативные отчеты о сегодняшних матчах читайте на "Футбол 24".

Евро-2020, квалификация

Казахстан – Кипр – 1:2

Голы: Ерланов, 34 – Сотириу, 73, Иоанну, 85

В первом матче седьмого тура Казахстан дома проиграл киприотам. Счет во встрече на 34-й минуте открыл Темирлан Ерланов, который затолкал мяч в ворота после подачи с углового и удара уроженца Украины Сергея Малого в штангу. К концу первого тайма хозяева создали предостаточно голевых моментов, но реализация их подвела.

Кипр сравнял счет уже после перерыва – Сотириу головой подправил подачу с фланга под дальнюю штангу. Экс-украинец Дмитрий Непогодов не мог спасти свою команду. Бывший голкипер Ворсклы потянул удары Папулиса и Иоанну, дважды хорошо сыграл на выходе и снял опасный навес.

В конце встречи казахи организовали две хорошие атаки и чудом не вырвали победу – за гостей сыграл каркас ворот. Зато Кипр на 84-й минуте провел голевую атаку – Кости свободно прострелил сквозь всю штрафную площадь хозяев, Непогодов ошибся, а Иоанну загнал мяч в пустые ворота.

Таким образом Казахстан проиграл 1:2 и уступил третье место в группе І Кипру. Сейчас в активе азиатов 7 очков – от проходной второй строчки, на которой разместилась Россия, их отделяет аж 8 пунктов. Сергей Малый получил за матч средний балл от SofaScore – 6.5, а Дмитрий Непогодов – одну из худших оценок (6.3).

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