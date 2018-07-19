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Відаль зацікавив Атлетіко

20:04 148 Читать на русском
Відаль зацікавив Атлетіко
Артуро Відаль / Getty Images

Центральний півзахисник мюнхенської Баварії Артуро Відаль потрапив до сфери зацікавлень мадридського Атлетіко.

Перед новим сезоном чилієць може змінити клуб, повідомляє Bild.

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За інформацією видання, Баварія готова відпустити Відаля, оскільки тренерський штаб "ротен" бачить в основі новачка Леона Горецку, який підписав контракт із мюнхенцями ще взимку.

Хавбеком цікавляться кілька клубів. Сам Відаль заявляв раніше, що не знає, чи залишиться в Баварії. Мадридський Атлетіко хоче підписати чилійця на місце Габі, який офіційно став гравцем Аль-Садда з Катару.

Артуро Відаль має ще рік за контрактом із Баварією. У сезоні 2017/18 він провів 22 матчі в Бундеслізі, в яких забив 6 м'ячів і зробив 3 асисти. Частину сезону півзахисник пропустив через травму коліна.

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