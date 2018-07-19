Баварія презентувала виїзну форму на новий сезон

Мюнхенська Баварія продемонструвала новий комплект виїзної форми, в якому "ротен" гратимуть із початку сезону 2018/19.

"М'ятно-зелені кольори та лілові смуги надають футболці сучасний вуличний стиль. Елегантний комірець поло та пастельні тони забезпечують особливий вигляд, який підходить і для стадіону, і для вулиці", – йдеться в презентації форми на офіційному сайті Баварії.

Динамо презентувало форму на сезон-2018/19

Відзначимо, що розробником екіпірування для німецького гранда стали їхні співвітчизники з Adidas. Вперше в новій формі мюнхенці зіграють у найближчу суботу, 21 липня. У рамках Міжнародного кубка чемпіонів відбудеться поєдинок Баварія – Парі Сен-Жермен. Розпочнеться матч о 17:00.