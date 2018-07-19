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Видаль заинтересовал Атлетико

20:05 47 Читати українською
Видаль заинтересовал Атлетико
Артуро Видаль / Getty Images

Центральный полузащитник мюнхенской Баварии Артуро Видаль попал в сферу интересов мадридского Атлетико.

Перед новым сезоном чилиец может сменить клуб, сообщает Bild.

Бавария представила выездную форму на новый сезон

По информации издания, Бавария готова отпустить Видаля, поскольку тренерский штаб "ротен" видит в основе новичка Леона Горецку, который подписал контракт с мюнхенцами еще зимой.

Хавбеком интересуются несколько клубов. Сам Видаль заявлял ранее, что не знает, останется ли в Баварии. Мадридский Атлетико хочет подписать чилийца на место Габи, который официально стал игроком Аль-Садда из Катара.

Артуро Видаль имеет еще год по контракту с Баварией. В сезоне 2017/18 он провел 22 матча в Бундеслиге, в которых забил 6 мячей и сделал 3 ассиста. Часть сезона полузащитник пропустил из-за травмы колена.

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