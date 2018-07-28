"Вибирали такого президента – пожинайте плоди": олімпійський чемпіон жорстко наїхав на Путіна через збірну Росії

Легенда російського тенісу Євген Кафельніков обурений тим, що президент Володимир Путін нагородив гравців збірної Росії за вихід до 1/4 фіналу ЧС-2018.

Путін присвоїв гравцям і тренерському штабу збірної Росії звання заслужених майстрів спорту. Крім того, президент нагородив орденом Олександра Невського головного тренера збірної Станіслава Черчесова, а воротар збірної Ігор Акінфєєв і захисник Сергій Ігнашевич були удостоєні орденів Пошани.

"Я працював у гарячих точках, але мене ніде так не обшукували, як у Росії". Наш фотокор, який повернувся із ЧС-2018

"Наш шановний президент робить те, що хоче робити. Вважає він за потрібне нагородити Черчесова, Акінфєєва і Ігнашевіча – його воля і право.

Громадська думка мені невідома. Вибрали ви президента, ось і дивуйтеся.

Я теж олімпійський чемпіон, і у мене немає орденів. Я не можу дивуватися з цього приводу. Вибирали такого президента, ось і пожинайте плоди", – цитує Кафельнікова видання Sport24.