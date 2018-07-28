"Выбирали такого президента – пожинайте плоды": олимпийский чемпион жестко наехал на Путина из-за сборной России

Легенда российского тенниса Евгений Кафельников возмущен тем, что президент Владимир Путин наградил игроков сборной России за выход в 1/4 финала ЧМ-2018.

Путин присвоил игрокам и тренерскому штабу сборной России звания заслуженных мастеров спорта. Кроме того, президент наградил орденом Александра Невского главного тренера сборной Станислава Черчесова, а вратарь сборной Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич были удостоены орденов Почета.

"Я працював у гарячих точках, але мене ніде так не обшукували, як у Росії". Наш фотокор, який повернувся із ЧС-2018

"Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать. Считает он нужным наградить Черчесова, Акинфеева и Игнашевича – его воля и право.

Общественное мнение я не знаю. Выбрали вы президента, вот и удивляйтесь.

Я тоже олимпийский чемпион, и у меня нет орденов. Я не могу удивляться этому поводу. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды", – цитирует Кафельникова издание Sport24.