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Вест Хем сплатить Cельті клаусулу Максі Гомеса

00:20 162 Читать на русском
Вест Хем сплатить Cельті клаусулу Максі Гомеса
Максі Гомес / ФК Сельта

Форвард Сельти Максі Гомес за крок від переходу у Вест Хем, за який виступає Андрій Ярмоленко.

Лондонський Вест Хем зробив пропозицію Сельті у розмірі 50 млн євро, яка прописана у контракті футболіста, повідомляє Sky Sports.

Ярмоленко розпочав тренування у загальній групі Вест Хема

За інформацією джерела, "молотки" сплатять клаусулу футболіста частинами, тоді як у Ла Лізі вона може бути активована лише після повної сплати.

Нагадаємо, у загальну групу лондонської команди повернувся український вінгер Андрій Ярмоленко.

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