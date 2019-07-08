Вест Хем сплатить Cельті клаусулу Максі Гомеса

Форвард Сельти Максі Гомес за крок від переходу у Вест Хем, за який виступає Андрій Ярмоленко.

Лондонський Вест Хем зробив пропозицію Сельті у розмірі 50 млн євро, яка прописана у контракті футболіста, повідомляє Sky Sports.

Ярмоленко розпочав тренування у загальній групі Вест Хема

За інформацією джерела, "молотки" сплатять клаусулу футболіста частинами, тоді як у Ла Лізі вона може бути активована лише після повної сплати.

Нагадаємо, у загальну групу лондонської команди повернувся український вінгер Андрій Ярмоленко.

"Ярмоленко мав іти в Мілан": автор, що скептично оцінював Андрія в Борусії, написав для Вест Хема про українця