Вест Хэм оплатит Сельте клаусулу Макси Гомеса

Форвард Сельты Макси Гомес в шаге от перехода в Вест Хэм, за который выступает Андрей Ярмоленко.

Лондонский Вест Хэм сделал предложение Сельте в размере 50 млн евро, которая прописана в контракте футболиста, сообщает Sky Sports.

Ярмоленко приступил к тренировкам в общей группе Вест Хэма

По информации источника, "молотки" оплатят клаусулу футболиста частями, тогда как в Ла Лиге она может быть активирована только после полной оплаты.

Напомним, в общую группу лондонской команды вернулся украинский вингер Андрей Ярмоленко.

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