Вест Хем розписав гольову нічию з Ліоном у першому чвертьфіналі Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Перший тайм "молотки" завершували в меншості – Кресвелл отримав червону за фол останньої надії. А по перерві Вест Хем ще й забив зусиллями Боуена, який скористався помилкою Боатенга.

Вест Хем удесятьох втратив перемогу над Ліоном – гольовий слід Шахтаря в 1/4 ЛЄ, жах чемпіона світу, Україна в серцях

На 64-й на заміну вийшов Тете і вже за 2 хвилини створив гол Ліона: бразилець прострілив у штрафний, голкіпер вибив, але м'яч опинився у Ндомбеле, який і вразив ворота. Матч-відповідь між англійцями та французами відбудеться наступного четверга.