Вест Хэм – Лион – 1:1 – видео голов и обзор матча с результативным выходом Тете
13:36 - Читати українською
Вест Хэм расписал голевую ничью с Лионом в первом четвертьфинале Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
завершено
45+3’ Аарон Крессвелл
52’ Джаррод Боуэн
Танге Ндомбеле 66’
45+3’ Аарон Крессвелл
52’ Джаррод Боуэн
66’ Танге Ндомбеле
Первый тайм "молотки" завершали в меньшинстве – Кресвелл получил красную за фол последней надежды. А после перерыва Вест Хэм еще и забил усилиями Боуэна, воспользовавшегося ошибкой Боатенга.
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На 64-й на замену вышел Тете и уже через 2 минуты создал гол Лиона: бразилец прострелил в штрафную, голкипер выбил, но мяч оказался в Ндомбеле, который и поразил ворота. Ответный матч между англичанами и французами состоится в следующий четверг.
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