Вест Хэм расписал голевую ничью с Лионом в первом четвертьфинале Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Первый тайм "молотки" завершали в меньшинстве – Кресвелл получил красную за фол последней надежды. А после перерыва Вест Хэм еще и забил усилиями Боуэна, воспользовавшегося ошибкой Боатенга.

Вест Хэм в десятером потерял победу над Лионом – голевой след Шахтера в 1/4 ЛЕ, ужас чемпиона мира, Украина в сердцах