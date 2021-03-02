"Хочеться якнайшвидше провести першу офіційну гру у 2021 році. Для нашої команди матч з Зорею – справжнє свято. Деякі наші хлопці вперше будуть перевіряти свої сили на тлі такого суперника.

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Розуміємо, що Зоря – дуже потужна команда. Більше місяця на зборі готувалися до цього протистояння, до весняної частини сезону в цілому. Вважаю, що попрацювали дуже плідно. Вірю у свою команду. Упевнений, що хлопці зможуть дати бій одному з лідерів УПЛ. За структурою гри Зоря не поступається Динамо і Шахтарю. Розуміємо силу суперника, але у нас є шанси", – сказав Вірт у коментарі виданню Sportarena.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Кубка України між Вересом та Зорею відбудеться вже завтра, 3 березня. Початок зустрічі о 14:00.

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