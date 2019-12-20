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"Вечір чемпіонів": як нагороджували збірну України U-20 за перемогу на чемпіонаті світу

11:00 813 Читать на русском
"Вечір чемпіонів": як нагороджували збірну України U-20 за перемогу на чемпіонаті світу
Збірна України U-20 / EPA

Українська асоціація футболу показала урочисту церемонію нагородження збірної України U-20.

"Історичне досягнення всього українського футболу, Кубок чемпіонів світу, заслуговує на особливе відзначення й унікальний формат такої події.

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Українська асоціація футболу та група компаній Ferrexpo сьогодні дарують таке свято збірній чемпіонів U-20 під керівництвом Олександра Петракова, членам їхніх родин та першим тренерам наших футбольних героїв. Влітку 2019-го збірна України U-20 у Польщі приємно здивувала не лише вітчизняних уболівальників, а й увесь світ!

Закономірно, що успіх найвищого рівня заслуговував і на особливі відзнаки з боку Української асоціації футболу, що одразу після переможного фіналу анонсував президент УАФ, член Виконкому УЄФА Андрій Павелко. Сьогодні збірна переможців отримала заслужений чемпіонський подарунок – "Вечір чемпіонів" та чек на 1 млн доларів", – йдеться у допису до відео на офіційному YouTube-каналі УАФ.

Нагадаємо, підопічні Петракова влітку здобули кубок чемпіонату світу U-20, обігравши у фіналі однолітків з Південної Кореї (3:1).

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