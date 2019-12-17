Цітаішвілі: Динамо не забороняло нам відвідувати церемонію нагородження чемпіонів світу

Атакувальний півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі розповів, що Динамо жодним чином не впливало на своїх гравців стосовно відвідання ними церемонії нагородження чемпіонів світу U-20.

"Нас узагалі ніхто і нічого в клубі не просив щодо цього нагородження. Навіть розмов не було, не кажучи вже про якісь вигадані заборони. Ситуація особисто в мене дуже проста – я вже давно купив квитки на 16 грудня (наступний день після заключного матчу).

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Зараз я в Грузії, після чого відлітаю на відпочинок до іншої країни. Далі я повертаюся до Києва, потім у нас медогляд і перший збір. Ми всі усвідомлюємо важливість підготовчого періоду і свою відповідальність перед уболівальниками", – передає слова Цітаішвілі офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо після 18-ти турів УПЛ відстає від Шахтаря на 14 очок.

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