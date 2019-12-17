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Цітаішвілі: Динамо не забороняло нам відвідувати церемонію нагородження чемпіонів світу

17 грудня 22:58 578 Читать на русском
Цітаішвілі: Динамо не забороняло нам відвідувати церемонію нагородження чемпіонів світу
Георгій Цітаішвілі (справа) / ФК Динамо

Атакувальний півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі розповів, що Динамо жодним чином не впливало на своїх гравців стосовно відвідання ними церемонії нагородження чемпіонів світу U-20.

"Нас узагалі ніхто і нічого в клубі не просив щодо цього нагородження. Навіть розмов не було, не кажучи вже про якісь вигадані заборони. Ситуація особисто в мене дуже проста – я вже давно купив квитки на 16 грудня (наступний день після заключного матчу).

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Зараз я в Грузії, після чого відлітаю на відпочинок до іншої країни. Далі я повертаюся до Києва, потім у нас медогляд і перший збір. Ми всі усвідомлюємо важливість підготовчого періоду і свою відповідальність перед уболівальниками", – передає слова Цітаішвілі офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо після 18-ти турів УПЛ відстає від Шахтаря на 14 очок.

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