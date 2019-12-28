Ващук: Приємно, що відразу декілька футболістів визначають гру збірної України

Колишній захисник збірної України Владислав Ващук назвав свою трійку найкращих гравців "синьо-жовтих" у відборі на Євро-2020.

"Роман Яремчук в нинішньому відбірному циклі відчув довіру з боку тренерів збірної і в підсумку відплатив впевненою грою і забитими голами. У перших матчах, звичайно, було видно, що він ще адаптується у збірній, але потім швидко знайшов свою гру.

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Андрій Пятов – перший номер збірної. Андрій ще раз довів це. Головне завдання воротаря – виручати команду, з чим Пятов успішно справлявся в нинішньому відбірковому циклі. Звичайно, помилки у нього теж були і бувають, але, найголовніше, що він виручає команду у важливих матчах.

Приємно, що в нашій збірній на полі не один лідер, а відразу кілька футболістів, які визначають гру збірної. Інакше команді суперника було б легко нейтралізувати сильні сторони "синьо-жовтих". Руслан Маліновський входить в число гравців, які визначають гру збірної України у півзахисті. Цей футболіст вже впевнено себе почуває на полі і веде гру команди", – цитує Ващука zbirna.com.

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